Шымкент. 6 июня. КазТАГ – Ряд видов налогов на землю планируют резко повысить в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного налога в 10 раз на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения на территории города Шымкент», — говорится в проекте решения городского маслихата.

В проекте другого решения гормаслихата обозначены планы в 10 раз повысить базовые ставки налога на земли, занятые под автостоянки (паркинги).

«Базовые ставки земельного налога, установленные статьями 503, 504, 505, 506 и пунктом 1 статьи 510 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс): повысить для земель, находящихся: зонах 1, 2, 4, 5 , 6 за исключением земель, занятых под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, на 50%; в зоне 7 за исключением земель, занятых под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, на 40%», — сказано в проекте еще одного решения маслихата Шымкента.