Ряд видов налогов на землю планируют резко повысить в Шымкенте

Новости 98 0
Власть пока создала только коррупционный кластер Власть пока создала только коррупционный кластер
1839

Шымкент. 6 июня. КазТАГ – Ряд видов налогов на землю планируют резко повысить в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного налога в 10 раз на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения на территории города Шымкент», — говорится в проекте решения городского маслихата.

В проекте другого решения гормаслихата обозначены планы в 10 раз повысить базовые ставки налога на земли, занятые под автостоянки (паркинги).

«Базовые ставки земельного налога, установленные статьями 503, 504, 505, 506 и пунктом 1 статьи 510 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс): повысить для земель, находящихся: зонах 1, 2, 4, 5 , 6 за исключением земель, занятых под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, на 50%; в зоне 7 за исключением земель, занятых под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, на 40%», — сказано в проекте еще одного решения маслихата Шымкента.

Похожие материалы:

  1. Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики
  2. Токаев указал Жамаубаеву на необходимость усиления работы по собираемости налогов
  3. В Т450 млрд оценивается сумма всех не собранных в бюджет налогов
  4. Победитель тендера на 49 лет по парку Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов
  5. Алматинские дачники могут предъявлять на блокпостах копию акта на землю

Новости партнеров

Загрузка...