Назван планируемый список разрешенных для проведения митингов объектов Алматы

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Назван планируемый список разрешенных для проведения митингов и пикетов объектов Алматы, передает корреспондент агентства.

«Определить специализированные места для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы, порядок использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, нормы их предельной заполняемости, требования к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест, согласно приложению №1 к настоящему решению», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

Согласно приложению №1, в Алматы намерены установить следующие специализированные места и нормы их предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний: парк имени Махатма Ганди – 200 человек, сквер за кинотеатром «Сары Арка» – 500 человек, сквер имени «Шокана Валиханова» – 1 тыс. человек, от сквера имени «Шокана Валиханова» до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко (маршрут для шествия и демонстрации) – 1 тыс. человек.

«Представитель акимата города Алматы при положительном рассмотрении уведомления/заявления совместно с организатором мирного собрания выезжает на специализированное место проведения за один день для согласования порядка проведения мероприятия по вопросам: 1) отличительного знака организаторов мирных собраний; 2) для определения периметра и ознакомления с материально-техническими характеристиками места проведения; 3) использования при проведении мирных собраний звукоусиливающих технических средств с уровнем звука, соответствующим законодательству Республики Казахстан, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом; 4) использования средств аудиовизуальной техники, а также техники для произведения видео- и фотосъемки при проведении мирных собраний; 5) для ознакомления с маршрутом шествия и демонстрации», — указано в приложении №1.

В нем же сказано, что в в день проведения мирного собрания организатор и его участники: 1) находятся на территории специализированного места в течение времени, указанного в заявлении; 2) обеспечивают сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества; 3) соблюдают санитарные нормы и правила техники безопасности, соблюдают законодательство Республики Казахстан по соблюдению общественного правопорядка; 4) организаторы носят отличительный знак организатора мирных собраний.