Резиденции президента и Назарбаева хотят официально запретить пикетировать в Алматы

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Резиденции президента Казахстана и Первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева хотят официально запретить пикетировать в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Определить границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования согласно приложению №2 к настоящему решению», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

Согласно приложению №2, в гормаслихате планируют запретить проведение пикетирования на расстоянии менее 150 м от прилегающих территорий следующих объектов Алматы: 1) мест массовых захоронений; 2) объектов железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта; 3) организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения; 4) резиденции президента Республики Казахстан, первого президента Республики Казахстан – Елбасы; 5) опасные производственные объекты и иные объекты, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 6) магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи.

«Допускается следующее: 1) проведение только одним гражданином ив статичной форме (без передвижения); 2) использование плакатов, транспарантов и иные средств наглядной агитации; 3) пикетирование не более двух часов в день в одном и том же месте у одного и того же объекта (за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний). Не допускается следующее: 1) проведение двух и более пикетов в одном и том же месте в одно и то же время у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний; 2) использование звукоусиливающих средств», — сказано в приложении.

Ранее МИА КазТАГ называло список объектов, на которых власти Алматы планируют разрешить проведение митингов.