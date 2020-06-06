Алматы. 6 июня. КазТАГ – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще на один месяц, сообщает ТАСС.

«Министры ОПЕК на встрече в субботу согласовали продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще на один месяц, до августа», — говорится в сообщении в субботу со ссылкой на источники.

Отмечается, что всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн барр в сутки.

В ближайшее время к участникам встречи должны присоединиться министры из стран «не ОПЕК», участвующие в соглашении по сокращению уровня добычи нефти (ОПЕК+).

Совокупно все участники альянса сокращают добычу на 9,7 млн барр в сутки в течение мая и июня.

«Россия и Саудовская Аравия согласовали продление этой квоты, как минимум на месяц. На новостях о продлении договоренностей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку в $40 за барр», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что мировые запасы нефти в первом полугодии 2020 года увеличатся на 1,5 млрд барр, что является беспрецедентным.