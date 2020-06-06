Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Правила осуществления валютных операций могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«При получении в иностранной валюте услуг перестрахования от участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) страховые (перестраховочные) организации Республики Казахстан представляют в Национальный банк отчет о перестраховочной деятельности», — говорится в дополнении к правилам осуществления валютных операций, которое планирует внести Нацбанк.

Из обоснования следует, что поправка вносится «в связи с неурегулированностью вопроса по осуществлению операций по перестрахованию на территории МФЦА».

«При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) безналичной иностранной валюты на цели выплаты чистого дохода или его части, распределяемого данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками, представление уполномоченному банку указания, предусмотренного пунктом 20 правил, не требуется», — гласит еще одно дополнение, которое планируют внести.

Указанный пункт 20 действующих правил обязывает юрлиц-резидентов указывать цель покупки безналичной иностранной валюты, превышающей в эквиваленте $50 тыс., а также прилагать к заявке копию валютного договора и счет либо иной документ на оплату, во исполнение которого покупается иностранная валюта.

«При покупке юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) в соответствии с пунктом 20 правил безналичной иностранной валюты на цели погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом Республики Казахстан по полученным внешним займам, сумма валютного договора по которым превышает $100 млн в эквиваленте, и облигациям, выпущенным в иностранной валюте, номинальная сумма, согласно проспекту выпуска по которым превышает $100 млн в эквиваленте, и по которым исполнение обязательств наступает в течение 90 календарных дней со дня покупки безналичной иностранной валюты, юридическим лицом-резидентом прилагаются заявление на открытие отдельного банковского счета в соответствующей иностранной валюте, указание уполномоченному банку зачислить купленную безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет в иностранной валюте, указание уполномоченному банку в случае ее неиспользования в течение 90 календарных дней со дня покупки на заявленные цели продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней, а также документы, подтверждающие сумму и сроки исполнения обязательств (кредитный договор и график платежей, иные документы). Уполномоченный банк зачисляет купленную юридическим лицом-резидентом безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет и обеспечивает ее использование юридическим лицом-резидентом исключительно на заявленные цели», — сказано в дополнении.

Указанная поправка, согласно обоснованию, вносится «в целях снижения давления на внутренний валютный рынок при покупке крупных объемов иностранной валюты».

Поправки также предусматривают ряд редакционных уточнений в действующих правилах.