Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Посадку и высадку на двух станциях Казахстана временно приостановили из-за коронавируса, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В соответствии с решением главного государственного санитарного врача Макатского и Жылыойского районов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно запрещена посадка/высадка пассажиров на станциях Макат и Кульсары (…). По станции Макат: с 00.00 4 июня по 7.00 11 июня – №37/38 «Мангистау-Нур-Султан-Нурлы жол»; №309/310 «Мангистау-Актобе»; с 00.00 10 июня по 7.00 11 июня – №313/314 «Атырау-Мангистау»; №692/691 «Актобе-Атырау». По станции Кульсары: с 00.00 4 июня по 7.00 18 июня – №37/38 «Мангистау-Нур-Султан-Нурлы жол»; №309/310 «Мангистау-Актобе»; с 00.00 10 июня по 7.00 18 июня – №313/34 «Атырау-Мангистау»; беспересадочные вагоны «Алматы-2-Кульсары» в составе пассажирских поездов №77/78 «Алматы-2-Мангистау», № 313/314 «Атырау-Мангистау», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Отмечается, что посадка/высадка пассажиров на станциях Макат и Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до/от станции Макат и Кульсары, могут оформить возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате жд-билетов получить денежные средства в полном объеме без удержаний. В связи с коронавирусной пандемией национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать меры карантинного режима и иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики)», — сказано в сообщении.