Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Шымкенте и двух областях

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Шымкент. 6 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Шымкенте и двух областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте 7 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 7 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в субботу штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«7 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100%», — предупредили синоптики.

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