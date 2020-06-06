Оттеснили и продезинфицировали: Как прошли митинги в Нур-Султане и Алматы (фоторепортаж)

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова/Махамбет Абжан. В субботу в Нур-Султане в районе площади «Қазақ Елі» и в Алматы на пересечении проспекта Достык с улицей Курмангазы прошли митинги.

Более 100 митингующих собрались на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы в Алматы. Митинг планировалось провести около памятнику Абаю на пересечении проспектов Достык и Абая, однако подходы к памятнику были перекрыты в связи с усиленной дезинфекцией. Движение по прилегающим к месту события улицам было перекрыто в радиусе нескольких кварталов.

Однако вскоре после 11.00 группа митингующих пошла шествием по проспекту Достык со стороны улицы Шевченко, но была блокирована сотрудниками полиции и СОБРа. Тех, кто находились на другой стороне улицы, сотрудники правоохранительных органов стали оттеснять в направлении улицы Кунаева.

Одному пожилому мужчине понадобилась медицинская помощь после того, как он в знак протеста перерезал себе вены. Мужчине была оказана первая помощь, после чего он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Инцидент произошел в присутствии большого скопления гражданских и силовиков.

На месте также дежурили медработники с тепловизорами, но массово температуру собравшимся они не замеряли, ограничившись точечными проверками.

Несколько раз за время митинга проводилась усиленная дезинфекция проезжей части, тротуаров и скамеек, но митинг это не остановило.

По словам заместителя управления общественного развития Алматы Айдара Есенбекова, новый закон о митингах вступил в силу только сегодня – 6 июня, и маслихат еще не успел утвердить места, где разрешено проведение митингов. Только после того, как список таких мест будет утвержден, граждане смогут подавать заявки на проведение подобных мероприятий.

Примерно к 13.40 основная часть участников митинга была оттеснена с места событий. На месте митинга массовых задержаний не наблюдалось, однако известно о задержаниях неподалеку – в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Ася Тулесова. Позже активистка рассказала, что ее отпустили, не объяснив причину задержания, и уточнила, что в Медеуском ОП остаются еще порядка 25 задержанных.

К моменту подготовки материала в Алматы на Достык-Курмангазы в окружении порядка 50 силовиков осталось лишь несколько сторонников одного из лидеров Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая, которым представители властей предложили развезти их по домам, на что получили отказ. Члены общественного совета предлагали подать заявку и подождать, пока ее рассмотрят, и лишь затем митинговать, на что так же последовал отказ.

Митинг, а также задержания были зафиксированы и в Нур-Султане в районе площади «Қазақ Елі». В присутствии корреспондента агентства без объяснения причин силовики поместили в полицейские автобусы четырех человек. Еще о нескольких задержанных в другом районе близ площади корреспонденту рассказали другие журналисты.

Первый заместитель начальника департамента полиции (ДП) Нур-Султана Бакитжан Малыбаев на вопрос журналиста КазТАГ, почему производятся задержания, заявил, что причины разъяснят на пресс-конференции, а потом и вовсе последовал такой диалог:

Малыбаев (М): Задержаний не было (…) Никого здесь ни трогали.

Корреспондент (К): При мне задержали четверых.

М: Покажите видео задержаний.

К: Вот, посмотрите, вот бегут парни. Вот забирают парня в бейсболке.

М: Ну вы покажите меня. Их же отпустили. Все ушли домой.

К: Сколько человек?

М: Не знаю. Никого никуда не доставляли. Всех отпустили по домам.

К месту событий прибыли общественники, которые пытались поговорить с собравшимися гражданами, приглашали их в свои офисы, обещав помочь решить их проблемы. Однако их призывы не нашли понимания среди собравшихся.

Одной из женщин, которая ранее обращалась в МИА КазТАГ по проблеме переполненности школ в одном из районов столицы, стало плохо после того, как она поругалась с депутатом мажилиса Бахытбеком Смагулом. По словам астанчанки, мажилисмен назвал ее «Жаман қатын» («плохая женщина»). Медики оказали ей помощь.

Силовики перекрыли как саму площадь «Қазақ Елі», так и ближайшие четыре квартала, в том числе территорию мечети «Азрет Султан», а также парк Первого президента. Свои действия они объяснили «дезинфекционными работами».

«В связи с учащением случаев коронавируса приняты профилактические меры», — заявил прибывший на место событий ведущий специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Серик Сагнаев.

На вопрос о том, почему именно в день митинга власти объявили о дезинфекционных работах, он заявил, что о проведении митинга санэпидемиологам якобы не было известно.

«Мы не знали, нам не говорят о митингах», — заявил Сагнаев.

Однако еще 5 июня главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева выступила с заявлением о том, что митингующие могут заразить всю столицу и придется вернуть блокпосты. Отметим, что в тот же день – 5 июня главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил, что контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями.