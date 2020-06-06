Прокуратура и абсурд против «Казахтелекома» и здравого смысла

Уникальное по своим потенциальным последствиям дело рассматривается в Костанайском областном суде

Близится к развязке уникальный по своей абсурдности иск прокуратуры Костаная к местному филиалу АО «Казахтелеком». В суде первой инстанции надзорный орган проиграл телекоммуникационному оператору, но намерен взять реванш в коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда. Логичных аргументов у позиции прокуратуры нет, но судебная власть Казахстана в силу объективных реалий неизбежно учитывает политический вес представителей данного государственного органа. Поэтому гипотетически возможен любой исход судебной тяжбы, в том числе гибельный/погибельный.

Мы уже обращались к теме судебного противостояния прокуратуры Костаная и «Казахтелекома» в прежних публикациях, однако, учитывая юридическую, общественно-политическую, экономическую и социальную важность данного конфликта уточним принципиальные моменты и важные детали.

В судебном иске надзорный орган требует «Признать незаконными действия АО «Казахтелеком» по взиманию плат, в т.ч. абонентских и других (задолженность/пеня) при досрочном отказе абонента от услуг телекоммуникаций (пакета услуг)». Исходя из логики этого требования получается, что «Казахтелеком» вообще не сможет взимать задолженность со своих абонентов. Это крайне деструктивный сигнал рынку, побуждающий потребителей не исполнять свои обязательства перед поставщиками услуг, не боясь штрафных санкций. В случае судебной победы над «Казахтелекомом» прокуратура своим следующим шагом должна выносить протест против взимания банками пени и штрафов при несвоевременном погашении кредита. А чем банки лучше телекоммуникационных операторов?

Судебное разбирательство началось еще в ноябре прошлого года, когда городская прокуратура попыталась опротестовать в специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области детали договоров телекоммуникационного оператора с абонентами, приобретавшими пакетные предложения «Казахтелекома».

Суть пакетных предложений проста: абонент со скидкой приобретает сразу несколько услуг – голосовой связи, интернета, телевидения. Каждую услугу он может получить по отдельности, но это обойдется ему дороже, чем оптовая покупка: законы экономические, нормы юридические и соображения здравого смысла подобный расклад не нарушает. Обязательное условие, выдвигаемое «Казахтелекомом» в таком случае – это приобретение пакета со скидкой на определенный временной промежуток (год, два, три).

Как показывает статистика компании, клиентам данное предложение нравится и они голосуют за него деньгами – 70% вновь заключаемых в последние месяцы «Казахтелекомом» договоров составляют те самые пакетные предложения. Процент отказов колеблется в коридоре от 1% до 3% и почти все они связаны со сменой абонентами места жительства. Причем многие отказники на новом месте вновь заключают аналогичные пакетные договоры.

Тот факт, что прокуратура просит суд признать потребителей услуг «Казахтелекома» глупцами, чьи права бессовестно попраны – далеко не весь комплекс проблем. Своими требованиями государственный орган, якобы осуществляющий надзор за соблюдением законности, идет вразрез с положениями Гражданского кодекса страны, который провозглашает такой основополагающий принцип, как свобода договора (когда стороны сами решают на каких условиях заключается договор, а также сами, без участия государства, согласовывают условия исполнения обязательств). Вмешательство в договорные отношения между поставщиком и абонентом запрещено действующим Предпринимательским кодексом. Ну а если посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения физических лиц, то прокуратура Костаная нарушает их свободное волеизъявление, которое закреплено в Конституции (Основном законе).

Весьма примечательно, что возвращение абонентом оператору предоставленной скидки (в случае отказа от пакета до истечения зафиксированного договором срока) стало предметом возмущения исключительно со стороны надзорного органа. Найти потребителей, готовых написать на «Казахтелеком» жалобу, прокуратуре не удалось ни к февралю (когда иск не был удовлетворен в суде первой инстанции), ни к июню, пока ее жалоба рассматривается в судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда.

В сухом остатке получается, что прокуратура пытается заставить хозяйствующего субъекта в лице «Казахтелеком» работать так, как ей представляется правильным, а потребителя – думать так, как ей представляется правильным. Ситуация из разряда «без меня меня женили» была бы анекдотичной, если бы не имела далеко идущих юридических последствий. Ведь пакетные предложения предоставляются не только «Казахтелекомом», и не на одном телекоммуникационном рынке. Спектр приложения для дурных усилий прокуратуры достаточно широк – сотовые операторы, операторы кабельного телевидения, банки, оптовые точки торговли. Механизмы скидок и пакетных предложений – это обыденность современного рынка, поэтому война с ними может обеспечить работой все штатные единицы государственного надзорного органа.

Не может быть такого, чтобы при неблагоприятном судебном решении 8 июня пострадал лишь хозяйствующий субъект в лице «Казахтелекома». В лагере ущемленных неизбежно окажутся все рядовые потребители. Потому что если требования прокуратуры по лишению «Казахтелекома» права на возмещение убытков по досрочно расторгнутым договорам будут удовлетворены, пакетные предложения в их нынешнем виде компании придется свернуть и продавать услуги по отдельности с более высокой ценой. Прокуратура – это, разумеется, мощно, но ведь и здравый смысл в суде должен чего-то значить.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.