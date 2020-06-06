Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Правила внутренней торговли планируют изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, из правил планируют исключить понятия административной, контрольной, складской, торгово-выставочной, терминальной и технологической зон.

Кроме того, из правил намерены исключить пункт 33-1 параграфа 2-1 главы 3 (Оптово-распределительный центр (ОРЦ) состоит из следующих зон: 1) терминальная; 2) контрольная; 3) складская; 4) торгово-выставочная; 5) технологическая; 6) административная).

Также намерены исключить пункт, описывающий, что именно предусматривает ОРЦ.

«Пункт 33-3 изложить в следующей редакции: «33-3. Реализация продовольственных товаров на ОРЦ осуществляется производителями, сельскохозяйственными кооперативами, заготовительными организациями, перерабатывающими предприятиями», — говорится в проекте поправок.

В действующей реакции предусмотрена реализация продтоваров на ОРЦ и импортерами.

«Пункт 33-5 изложить в следующей редакции: «33-5. В функции ОРЦ входит: 1) прием, закладка, хранение и подработка продукции сельхозтоваропроизводителей, кооперативов, заготовительных и перерабатывающих организаций; 2) обеспечение безопасности, реализуемой на территории ОРЦ продукции за счет наличия соответствующих специалистов, лабораторий и специализированного оборудования; 3) обеспечение логистики движения товаров; 4) обеспечение продавцов торговым местом в соответствии с современными технологиями торговли; 5) обеспечение проверки качества и сертификации продаваемых на ОРЦ товаров; 6) предпродажная подготовка продукции; 7) комплектация товарных партий; 8) хранение продукции; 9) оптовая торговля продукцией; 10) проведение анализа по производству и движению продукции (формирование клиентской базы, базы производителей) для обеспечения прослеживаемости каналов и источников поступления продукции; 11) информационная и консультативная помощь производителям, сельскохозяйственным кооперативам, заготовительным организациям и перерабатывающим предприятиям; 12) ежедневный сбор цен на продукцию, реализуемую в ОРЦ, и размещение их на доступных для обозрения местах и интернет-ресурсах ОРЦ (при наличии)», — сказано в документе.

В действующей редакции в функции ОРЦ входит: 1) формирование электронной базы данных (сбор и анализ информации по объемам и ценам на продовольственную продукцию, сведения о спросе и предложении, динамике их изменения); 2) учет продавцов и покупателей, осуществляет их регистрацию в электронной базе; 3) предоставление торговых площадей производителям продовольственных товаров, сельскохозяйственным кооперативам, заготовительным организациям для прямой реализации продовольственных товаров или их закуп для дальнейшей реализации; 4) поиск и создание каналов сбыта продовольственной продукции; 5) предпродажная подготовка продукции; 6) комплектация товарных партий; 7) хранение продовольственных товаров; 8) информационная поддержка участников ОРЦ, проведение анализа по производству и движению продовольственных товаров;

«Пункт 33-7 (услуги ОРЦ и условия их предоставления субъектам рынка оговариваются в отдельном соглашении между ОРЦ и местным исполнительным органом) исключить», — говорится в проекте поправок.

Из обоснования к документу следует, что поправки вносятся в соответствии с протокольным поручением премьер-министра Аскара Мамина от 14 апреля, а также протоколом заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте Казахстана от 23 апреля.

«Поручено проработать вопросы внесения необходимых изменений и дополнений в подзаконные акты (постановления правительства и приказы госорганов) по созданию сети ОРЦ. В этой связи, утверждаются новые требования к ОРЦ и вносятся изменения в правила внутренней торговли», — сказано в обосновании.

Напомним, 28 апреля МИА КазТАГ сообщило, что «Астана ЭКСПО-2017» может получить функцию по созданию оптово-распределительных центров на территории Казахстана и за ее пределами. Ранее в этот же день министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил о планах по реализации проекта национальной товаропроводящей сети, стоимость которой он оценил в те же Т237,5 млрд. Позже появились подтверждения, что заявленные властями Т237,5 млрд на создание ОРЦ могут потратить через «Астана ЭКСПО-2017».