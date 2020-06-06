Петропавловск намерены расширить за счет территорий двух лесхозов

Петропавловск. 6 июня. КазТАГ – Петропавловск намерены расширить за счет территорий двух лесных хозяйств, передает корреспондент агентства.

«Перевести земельные участки общей площадью 230,1 га из категории земель лесного фонда коммунальных государственных учреждений «Лесное хозяйство Кызылжарское» и «Лесное хозяйство Соколовское» государственного учреждения «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области», находящихся на территории города Петропавл Северно-Казахстанской области, в категорию земель населенных пунктов», — говорится в проекте постановления правительства.

Из приложения следует, что у Кызылжарского лесхоза планируют изъять 229,4 га, а у Соколовского – 0,7 га.

«Акиму города Петропавл Северно-Казахстанской областив соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения», — сказано в проекте постановления.

В пояснительной записке указано сумма, необходимая для возмещения потерь лесохозяйственного производства – Т65 003 300, а также потерь древесины – Т5 943 397.

Отметим, что еще в мае 2017 года МИА КазТАГ сообщало о том, что свыше 580 га леса не смогли посадить в Северо-Казахстанской области из-за нехватки земли. Тогда указывалось, что в лесном фонде отсутствуют земли для посадки, в связи с чем лесопользователи вынуждены вносить плату вместо посадки деревьев.