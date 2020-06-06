Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Власти Казахстана утвердили соглашение о финансовых правилах Тюркской академии, расположенной в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение о финансовых правилах Тюркской Академии, совершенное в Бишкеке 2 сентября 2018 года», — говорится в постановлении правительства.

Соглашение подписали Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция.

«Бюджет Академии включает все доходы и расходы финансового года в денежных и/или иных формах. Бюджет также покрывает годовые взносы (части) на расходы, предусмотренные для осуществления долгосрочных проектов Академии», — говорится в самом соглашении.

Доходы состоят из обязательных взносов сторон, грантов, платежей в бюджет Академии из добровольных взносов, добровольных взносов в денежной и/или других формах, которые также могут быть приняты от стран-наблюдателей Академии, других государств, организаций-наблюдателей Академии, других международных организаций и форумов, юридических и физических лиц, подлежащих одобрению Сторонами, а также прочих доходов (при условии, что они не противоречат целям и задачам Академии).

В расходы включаются научные расходы, расходы на персонал, административные расходы, расходы на музей и библиотеку.

Соглашение также оговаривает исполнение бюджета, смету расходов, хранение средств, отчетность, аудит и резерв оборотных средств.