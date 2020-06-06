Почти на 9% снизился в I квартале объем внешней торговли ЕАЭС с третьими странами

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Почти на 9% снизился в I квартале 2020 года объем внешней торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Ситуация далека от радужной. Ускоряется падение внешней торговли. По итогам года торговля с третьими странами сократилась на 2,7%, в I квартале 2020 года снижение составило 8,8%. Внутренняя торговля также ушла в минус, однако торговля несырьевыми неэнергетическими товарами напротив продемонстрировала положительную динамику (+2,8%)», — сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В то же время он отметил позитивные тенденции: глобальный рост запасов, связанный с политикой многих стран в области продовольственной безопасности для страхования от второй волны распространения коронавируса. В этом плане, по мнению члена коллегии ЕЭК, для ЕАЭС важно не упустить открывающуюся нишу.

«Рост торговли по агропродовольственной продукции и номенклатуре составляет двузначные числа. Это хорошо и означает, что мы закрепимся на этом рынке», — сказал министр.

Сейчас, по словам Слепнева, уже есть серьезные проекты, которые касаются агропоездов в Китай, перевозки рефрижераторных грузов.

«В процессе, помимо Российской Федерации, активно участвуют Беларусь и Казахстан», — уточнили в ЕЭК.

В связи с тем, что многосторонняя торговая система сегодня находится в кризисе, по словам министра, требуется более энергичная работа в сфере региональных и двусторонних соглашений. Сейчас идут переговоры с Египтом и Израилем, активизируются с Индией, обсуждаются новые переговоры со странами АСЕАН.

«Но здесь, конечно, ключевое то, что надо выстроить прямой диалог с бизнесом. Все переговоры должны быть связаны с пониманием конкретных интересов бизнеса и проектов, чтобы конвертировать их в реальные сделки», — сказал Слепнев.

Отдельно он затронул тему Большого Евразийского партнерства – от Лиссабона до Владивостока.

«В настоящий момент в ЕЭК выстраивается диалог по реализации Соглашения с Китаем: буквально на следующей неделе запланированы очередные контакты на министерском уровне», — сказано в сообщении.

Помимо этого, как отмечается, ЕЭК усилила работу с ЕС в рамках технического диалога.

«Мы активно обсуждаем и меры антикризисного плана, и вопросы техрегулирования, связанности инфраструктуры, таможни и экологии. Нам кажется, очень важно сейчас сразу взять курс на то, что из этого кризиса надо выходить вместе с нашими основными торговыми партнерами – прежде всего, с Китаем и Европой», — выразил уверенность министр ЕЭК.

Также он отметил важность принятия и реализации конкретных решений и мер.

«Надо придумывать новые механизмы, поскольку трудно предположить, что инвесторы и экспортеры сохранят уровень активности во всей этой ситуации, когда «шторм» и риски выросли. Риски должен кто-то на себя взять», — сказал Слепнев.

В данном контексте, по его мнению, необходимо усилить работу по поддержке экспорта, в первую очередь совместно произведенной продукции, создать условия для развития экспортного перестрахования и кредитной поддержки.

«Работа в этом направлении началась совместно со всеми заинтересованными структурами стран ЕАЭС. Планируется в скором времени выйти на реальные решения», — проинформировали в ЕЭК.

По данным комиссии, по итогам 2019 года торговый оборот ЕАЭС с Евросоюзом составил $327,3 млрд или 44,6%. Торговый оборот с Китаем оказался на уровне $132,5 млрд или 18,1%.