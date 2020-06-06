Алматы. 6 июня. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила связанные с ношением медицинских масок рекомендации, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«ВОЗ обновила свои рекомендации, изучив данные научных исследований. В борьбе с вирусом нельзя полагаться только на маску – это лишь часть общих эпидемиологических мер. Я бы хотел подчеркнуть: маска сама по себе не способна обеспечить защиту от COVID-19. Необходимо по-прежнему держаться на расстоянии от других, соблюдать гигиену рук и другие меры», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аханом Гейбрейесус.

В ВОЗ рассказали и о том, какой должна быть маска.

«Во-первых, она может быть не только куплена, но и сшита в домашних условиях. Самое главное – наличие трехслойной защиты. Внутренний слой должен быть из хлопчатобумажной ткани, внешний – из синтетической, а между ними фильтр – прослойка из полипропилена или какого-либо другого материала, но не из ткани. Три слоя – именно в такой комбинации – создают механический барьер на пути капелек, которые выделяют инфицированные COVID-19», — сообщила эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В ВОЗ по-прежнему настаивают на том, чтобы люди с симптомами COVID-19 не выходили на улицу и обращались за медицинской помощью.

«Родные и близкие, которые ухаживают за такими больными, должны надевать маску перед тем, как зайти к ним в комнату. Если инфицированному срочно понадобилось все-таки выйти из дома, он должен надеть маску», — подчеркнул Гейбрейесус.