«Лихачей» из кортежа выпускников после катаний в районе Медео привлекли к ответственности

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Водителей кортежа выпускников после катаний в районе Медео в Алматы привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Водители трех транспортных средств, в салоне которых находились выпускники, следуя в сторону урочища Медео, допустили грубые нарушения правила дорожного движения. Уверен, что только по счастливой случайности все обошлось без тяжких последствий. Они привлечены к административной ответственности», — сказал начальник управления административной полиции Алматы Жандос Мураталиев в субботу.

На кадрах видно, как выпускники едут, высунув туловища из люков на потолках, а также боковых окон автомобилей.

В отношении 20-летнего гражданина С., управлявшего транспортным средством Toyota Land Cruiser 100 составлены протоколы по части 1 статьи 593 (несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения), части 1 статьи 595 (нарушение правил маневрирования), части 2 статьи 596 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), части 1 статьи 601 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), части 1 статьи 606 (нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП РК.

42-летний гражданин М., управлявший транспортным средством Mitsubishi Outlander, привлечен к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 593, части 1 статьи 601, части 1 статьи 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КоАП РК.

45-летний гражданин М. 1975 года рождения, управлявший транспортным средством Toyota Camry, привлечен к административной ответственности частям 1 и 2 статьи 593, части 1 статьи 595 и части 1 статьи 601 КоАП РК.