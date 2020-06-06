Доступ к центру Алматы ограничат ради дезинфекции, горожанам советуют не покидать дома

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Доступ к центральным районам Алматы по поручению главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина в субботу ограничат ради дезинфекции, горожанам посоветовали не покидать дома, передает корреспондент агентства.

«Начинается новый этап по масштабной дезинфекционной обработке всех общественных мест города. Акцент будет сделан на обработке мест массового скопления населения, таких как площади, улицы, парки, скверы, пешеходные зоны и так далее. В этой связи с утра 6 июня дезинфекционная работа начнется с центральных площадей, магистральных улиц, дорог, тротуаров, скверов и пешеходных зон. Таким образом, по данным управления жилищной политики Алматы, центр города будет ограничен для дезинфекции», — сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Алматы в субботу.

Как добавили в РСК, «в связи с проводимыми работами управление жилищной политики (УЖП) Алматы просит горожан воздержаться от посещения мест массового скопления, чтобы не создавать помех работе дезинфекторов и спецавтотранспорта».

«В связи с послаблением режима карантина наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ). Горожане стали массово посещать общественные места – площади, пешеходные зоны, парки и скверы. При этом нарушаются правила санитарной безопасности: не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция. Места массового скопления являются потенциально опасными, так как вирус оседает на различных поверхностях. Несмотря на то, что средства, применяемые для дезинфекции, относятся к IV классу малоопасных веществ, сохраняется требование: в течение пяти часов не выходить из дома и не посещать обработанные места. В целях личной безопасности, а также с целью сохранения здоровья близких, особенно детей и пожилых людей, просим не посещать данные места в период и после обработки», — заявили в УЖП Алматы.

В управлении уточнили, что в работе по обработке общественных пространств задействовано 1,2 тыс. рабочих и 135 единиц спецтехники.

«С начала введения режима карантина в городе ведется системная работа по дезинфекции по следующим направлениям: подрядные организации УЖП два раза в неделю проводят дезинфекцию порядка 24 тыс. подъездов и более 4 тыс. дворовых территорий многоквартирных жилых домов; Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 450 дезинфекторов в составе 65 бригад; ежедневно используется порядка 75 тыс. литров готового раствора, а в целом уже применено свыше 4,3 млн литров готового раствора», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 6 июня завершается 21-й этап дезобработки и «данная работа будет продолжена».

«Также проводится ежедневная дезобработка очаговых подъездов, где отдельно задействованы по три человека в каждом районе. Силами коммунальных служб производится дезинфекция остановок, урн, скамеек, надземных и подземных переходов, а также объектов торговли, территорий медицинских учреждений и так далее. Кроме того, проводится ежедневная обработка контейнерных площадок, где задействованы 85 дезинфекторов. Также согласно графику, проводится поэтапная дератизация контейнерных площадок. Ведется дезинфекционная обработка общественных пространств. В целом с начала действия режима чрезвычайного положения использовано 27,25 млн литров готового дезинфекционного раствора, в среднем это 500 тыс. литров в день на обработку скверов, парков, пешеходных зон и так далее», — уточнили в УЖП.