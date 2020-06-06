Туркестан. 6 июня. КазТАГ – Завод по выпуску бензина с помощью каменного угля открывают в Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«В Туркестанской области намерены наладить выпуск отечественного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта Евро-5, а также путем глубокой переработки нефти получать продукты нефтехимии: бензол, толуол, ксилол и мазут. Уникальность проекта заключается в том, что выпускать данную продукцию, планируется с помощью переработки каменного угля», — говорится в распространенном в субботу сообщению.

Отмечается, что проект ТОО «Стандарт Ресурсис» реализуется в Ордабасинском районе.

«В рамках проекта планируется инвестировать порядка Т1,5 млрд и создать около 100 рабочих мест. В рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» государство построило инфраструктуру и железную дорогу протяженностью 3 км. В настоящее время строительство завода завершено, проект готовится ко вводу в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

Как уточнили в облакимате, продукция предприятия будет экспортироваться не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ.

«Основным подрядчиком данного проекта является российская компания «ЭТН Циклон», являющаяся одним из лидеров рынка в области нефтехимии», — добавили в пресс-службе.