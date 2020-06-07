Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ – Аэропорт Нур-Султана готовится начать работу под новым трехбуквенным кодом, передает корреспондент агентства.

«С 8 июня международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло», — сообщили в воскресенье в пресс-службе комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В КГА отметили, что с 2014 года Казахстаном велась активная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта Нур-Султана, присваиваемого Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

«Несмотря на принципы ИАТА по присваиванию кода аэропортам по всему миру единожды и на постоянной основе, казахстанской стороне удалось достичь положительных результатов в данном направлении. Совместно с представителями ИАТА было принято решение внести изменение в подходы ИАТА по присваиванию и изменению кодов аэропортов. Данные изменения были поддержаны 14 октября 2019 года в Варшаве на совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА», — добили в комитете.

До 7 июня включительно трехбуквенным кодом аэропорта Нур-Султана является TSE.