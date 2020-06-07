Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ – Газораспределительные сети подвели к четырем жилым массивам Нур-Султана, сообщает пресс-служба акима города.

«В Нур-Султане газораспределительные сети (отводы) подвели к части домов в четыех жилых массивах: Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, Агрогородок», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как заверили в горакимате, счетчики жители получат бесплатно.

«Первые социальные объекты к газу подключим уже летом текущего года, это в ЖМ Коктал-1 и Железнодорожный», — сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В акимате уточнили, что газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в три этапа.

«Планируется, что в текущем отопительном сезоне будут снабжены газом жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный, продолжатся работы в ЖМ Юго-Восток. Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 годы. Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в шесть раз, твердых веществ – 40 тыс. тонн», — сказано в сообщении.