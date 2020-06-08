Более 20 сотрудников телеканала Qazaqstan заразились коронавирусом

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 20 сотрудников ТРК «Казахстан» (телеканал Qazaqstan) заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

«По ТРК «Казахстан» случаи были выявлены активно, то есть при проведении профилактического осмотра сотрудников», — сообщили в пресс-службе в понедельник.

По словам санврачей, коронавирус был выявлен у 24 сотрудников телеканала, все близкие и потенциально контактные были обследованы. Кроме того, были обследованы сотрудники ОРТ «Евразия», который расположен в том же здании и имеет один общий вход с ТРК «Казахстан».

По информации ДККБТУ, в палате предпринимателей «Атамекен» в Алматы случаев заболевания не выявлено, «отмечен единичный случай у лица, проходившего практику».