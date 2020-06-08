Должность замглавврача по инфекционному контролю будет введена в стационарах в Алматы

Алматы. 8 июня. КазТАГ — Должность заместителя главного врача по инфекционному контролю будет введена во всех стационарах в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров.

«В целом с учетом текущего положения дел для усиления инфекционного контроля внутри медицинских организаций в ближайшее время во всех стационарах города будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю», — сказал Надыров на брифинге в понедельник.

По его словам, это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах.