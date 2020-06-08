Покупка долларов США в мае на внебиржевом рынке превысила $7,4 млрд – Нацбанк РК

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Алматы. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В мае на внебиржевом рынке межбанковские операции покупки долларов США составили $7,418 млрд, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Операции по продаже доллара США составили $7,313 млрд», — следует из официального сообщения Нацбанка в понедельник.

Евро на межбанковском рынке куплено 30,3 млн, продано – 27,2 млн.

Российских рублей в межбанковских операциях куплено 321 млн, продано – 591 млн, юаней куплено и продано по 40 млн, британских фунтов стерлингов – по 140 тыс.

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