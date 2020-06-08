Руководство поликлиник в Алматы будет отчитываться перед населением в режиме онлайн

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Руководство поликлиник будет отчитываться перед населением в режиме онлайн, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров.

«В прошлом была практика обратной связи, когда руководитель поликлиники либо заместитель руководителя поликлиники проводили регулярные встречи с населением, рассказывали о проделанной работе, слушали о проблемах и чаяниях населения. С учетом карантинного режима эта практика была приостановлена. Но в ближайшее время данная работа будет продолжена в онлайн-формате», — сказал Надыров на брифинге в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что алмаатинцы и жители города могут направлять жалобы на качество медицинских услуг посредством WhatsApp-сообщений.

«Я бы хотел сейчас объявить еще об одном удобном канале связи – это обращение посредством отправки WhatsApp сообщений на номер 87778888103. Теперь каждый житель и гость города может обратиться с жалобой либо предложениями по улучшению ситуации в системе здравоохранения города. Также на данный номер можно будет отправлять фото и видео нарушений предписания главного санитарного врача на территории Алматы», — добавил он.