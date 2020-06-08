Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили прохождение грузовиков через госграницу, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. В ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам развития приграничного сотрудничества, в том числе вопросы прохождения грузового автотранспорта через государственную границу двух стран», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Бишкека на дальнейшее развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе взаимного уважения, дружбы и добрососедства.