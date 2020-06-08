Поправки для сбережения средств в Нацфонде при высоких ценах на нефть подготовили в РК

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – В Казахстане подготовлены поправки для сбережения средств в Национальном фонде при высоких ценах на нефть, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В целях повышения стабильности бюджетной системы подготовлены законодательные поправки по закреплению контрцикличного бюджетного правила. Суть данного правила заключается в сбережении средств в Национальном фонде при высоких ценах на нефть», — сказал Даленов на отчетной встрече с населением в понедельник.

Также, по его словам, для упрощения бюджетных процессов усовершенствованы процедуры по исполнению бюджета и составлению бюджетных заявок.

«Это автоматизация и цифровизация бюджетных процессов, а также повышение открытости и доступности информации. В этой связи, для дальнейшего улучшения бюджетной системы разработан проект закона по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», — уточнил Даленов.