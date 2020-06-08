«12 июня исполнится ровно год, как Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента РК». «Тема репрессий, на мой взгляд, чрезмерно политизирована». «О партии «Ак жол», геноциде казахов, «отце нации» и плутоватой статистике»

Сетевой Казахстан 8 июня 2020г.

NG . RU . Андрей ДОВГОЛЕНКО – «Впечатляющий транзит. Итоги первого года реформ в Казахстане» — 12 июня исполнится ровно год, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ официально вступил в должность Президента Республики Казахстан. Год назад в этом центрально-азиатском государстве на практике был проведён демократический «транзит власти» — процесс, который в будущем актуален и для россиян. Казахстан продемонстрировал свою собственную модель эволюционной преемственности власти, плюсы которой можно экстраполировать на подобные процессы в других государствах… Чрезвычайное положение и двухмесячный карантин стал настоящим штормом для Казахстана, который страна во многом благодаря своему капитану прошла достойно и теперь выходит из пандемии с минимальными потерями, постепенно восстанавливая свою активность.

IA — CENTR . RU . «Казахстан: Операция «Декоммунизация»? Ч.2» — В первой части материала закон о парламентской оппозиции обсудили с известными казахстанскими политологами – лидером формирующегося коммунистического движения Казахстана «Мемлекет» Альжаном ИСМАГУЛОВЫМ и главным редактором энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ. О возможной связи закона с «охотой» на коммунистическую символику, а также проблеме политизации исторического прошлого Казахстана — Тема репрессий, на мой взгляд, чрезмерно политизирована. И с каждым годом она все больше становится пространством для политических игр и заявлений. Серьезного исторического анализа периода коммунизма у нас никто не делал… Голод был обусловлен не только политикой центра, но в значительной степени самодеятельностью на местах… Про родовую борьбу в казахском руководстве писать сейчас вообще не принято.

«Гульмира Илеуова: Как изменится казахстанское общество после карантина» — Я думаю, что каких-то значительных перемен нет, так как в Казахстане жесткий карантин продолжался два с половиной месяца, и это слишком маленький срок, чтобы изменить паттерны поведения общества. Для этого нужны какие-то глубинные изменения в окружающей среде, чтобы человек поменял свой образ жизни и привычки.

«Эксперт о протестах 6 июня: власти и обществу нужно сесть за стол переговоров» — Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Ситуация с проведением или попытками проведения акций протеста в ряде городов Казахстана лишний раз свидетельствует об отсутствии полноценного диалога государства с обществом и его институтами, включая оппозицию. Выход местных чиновников и депутатов маслихатов к протестующим с выяснением «кто здесь прав и не прав» и призывами разойтись таким диалогом никак назвать нельзя.

TENGEMONITOR . KZ . Кайрат КАЗАКПЕВ – «Тогда казахи пострадали больше всех» — Настала пора дать оценку голоду 1931-1933 г.г. в Казахстане с исторической точки зрения. То есть такую оценку, которая имеет целью не услужение очередным идеологическим установкам, а определение совокупности предпосылок, приведших казахский народ к колоссальной трагедии. Ибо рассматривать эту катастрофу лишь в рамках ситуации, сложившейся в стране после Октябрьской революции, – значит, предельно упрощать задачу. То, что в сегодняшнем Казахстане этим трагическим страницам истории уделяется такое большое внимание, вполне закономерно. Он – можно сказать без всякого преувеличения – коснулся каждой казахской семьи. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем выступлении для документального фильма «Президент 2.0», который был показан в прошлом году на отечественных телеканалах, отметил то, что в годы коллективизации Казахстан среди советских стран понес наибольшие потери.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «О партии «Ак жол», геноциде казахов, «отце нации» и плутоватой статистике» — Совсем недавно, 3 июня, фракция партии «Ак жол» в парламенте обратилась к заместителю премьер-министра РК с депутатским запросом, в котором призвала «дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку как факту геноцида против нашего народа». Безусловно, мажилисмены-«акжоловцы» имеют полное право выдвигать такие инициативы. Проблема в другом – в той несерьезности, с которой они отнеслись к обоснованию своего запроса, что для представителей законодательной власти недопустимо.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Лучше помоги выучить казахский», или Почему солидарность эффективнее петиций» — Периодически в Казахстане поднимаются вопросы языкового баланса и на короткое время вспыхивают дискуссии на этот счет. В самый разгар пандемии коронавируса, когда люди умирают от инфекции, другая часть остается в домах, а врачи разрываются между пациентами, эта тема вновь всплыла на поверхность. Почти одновременно появились две петиции. Авторы одной из них требуют лишить русский язык конституционного статуса. У второй петиции прямо противоположная позиция – придать русскому статус государственного языка. И как бы печально ни звучало, у казахстанцев, действительно радеющих за казахский язык и вносящих его в массы, нет времени на сбор подписей или акции в соцсетях. Эти люди, как, например, Канат ТАСИБЕКОВ и Владислав ТЕН, заняты стоящим и полезным делом, пока общество делится по языковым баррикадам и выясняет, на каком языке должны разговаривать казахстанцы.

KAPITAL . KZ . «Как Казахстан переживает «переходный возраст» в ВТО» — Какие изменения произошли с момента вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию? Стала ли эффективной за этот период торговая политика государства? Выгоден ли нам этот союз, а также каких преобразований в ближайшей перспективе ожидать нашей стране в рамках членства в ВТО? Об этом корреспондент поговорил с экспертами. Напомним, с ноября 2015 года Казахстан является 162-м полноправным членом этой организации. При этом для отдельных отраслей до 2020 года в рамках договора о вступлении был установлен переходный период.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нусипжан АЙТМАТОВ – ««Черные дыры» Туркестанской области» — На днях известный казахстанский экономист Расул РЫСМАМБЕТОВ опубликовал пост в Фейсбуке, где высказался о беспорядочной и безвкусной застройке древнего города Туркестана. Тот же автор еще в минувшем месяце написал более подробный пост о безвкусице современной туркестанской застройки. По его словам, речь идет о строительстве 175 объектов. Кстати, в одном из предыдущих постов в социальной сети экономист Расул Рысмамбетов как-то признался, что ему поступил «звонок от друга»: — Расул, тут люди интересуются кто тебе заказал Туркестан. Люди солидные спрашивают, смотри чтобы не натравили на тебя блогеров». А если серьезно, то большинство проблем и бед Туркестанской области идет не оттого, что Бог прогневался и посылает местным жителям одно испытание за другим. Там системный сбой в руководстве.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Ограниченность официоза» — Собственно, у нас все информационное пространство, весь наш язык являются в некотором смысле – казенными объектами. Чтобы убедиться в этом, сделаем краткий обзор ключевых тезисов, заголовков разных материалов официальных казахстанских СМИ. К примеру, часто сообщают о том, что своих должностей лишились такие-то чиновники. Первое, что из этого следует – это то, что потеря «должности» является чуть ли не падением вниз, на самое «социальное дно». В нашем обществе с милитаристской культурой иметь какую-нибудь «командную» должность – это предел мечтаний, социальной карьеры. И если ты не имеешь какой-нибудь должности, не закреплен за какой-нибудь организацией (обычно под крылом государства), вдобавок не имея «хороших» денег, то тогда ты полный неудачник.

MATRITCA . KZ . Нурлан МАХМУДОВ – «С чем нам кушать праймериз» — Итак, свершилось! Праймериз – которым довольно долго интриговала партия «Нур Отан» – обрел свою официальную форму. То бишь, его официальные правила были опубликованы на партийном сайте. Для незнающих уточню, что «праймериз» – предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для дальнейшего включения в партийные списки на выдвижение в депутаты маслихатов всех уровней и Мажилиса Парламента РК, органы партии, филиалов и рекомендации на должности в госорганы.

TIME . KZ . «Берегись автомобиля!» — Продолжает набирать обороты скандал вокруг финансовой пирамиды, выстроенной владельцами ломбардов “Гарант 24”, “Estate Ломбард” и “Выгодный займ”. Как рассказал на днях вице-министр внутренних дел Арыстангали ЗАППАРОВ на заседании сената, с заявлениями на незаконную деятельность этих организаций обратились уже 9393 человека. В большинстве случаев они продавали свое имущество через ломбарды в рассрочку, причем по завышенной цене, но многие из них получили лишь часть денег либо вообще остались без ничего. Сейчас они требуют вернуть им квартиры и машины, ранее переданные сотрудникам всех трех компаний. Проданные через ломбарды машины арестовывают по всей стране.

«Совсем другая жизнь» — В предстоящем отопительном сезоне в Нур-Султане появится газ. Об этом заявил премьер-министр Аскар МАМИН на заседании совета по управлению ФНБ “Самрук-қазына” под председательством Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Кроме того, добавил он, ведется работа по переводу на газ Темиртау, частично — Караганды и Жезказгана.

«Лучшее — враг хорошего» — Алматинцы просят ввести мораторий на “варварскую” реконструкцию городских улиц, парков и скверов.

CARAVAN . KZ . ««Нашлись люди, кто называл меня «заразой» — откровенный рассказ заболевшей коронавирусом» — Когда алматинка Анастасия ЗАХАРОВА получила результаты ПЦР-теста, где значилось “COVID-положителен”, она испытала шок. Знаете, очень обидно, ведь куча людей до сих пор не верит в вирус, не соблюдает карантин. Но такова, наверное, судьба. И каждый проходит то, что должен пройти.

«ДНК «золотых людей»: в истории происхождения казахов почти не осталось белых пятен» — Как гражданская наука помогает академической, рассказал историк Жаксылык САБИТОВ – Пока мы знаем генезис казахских родов на 70 процентов. На сегодня изучены наиболее крупные из них. Есть необходимость в изучении и более мелких. Также интересно исследование разных субэтнических групп, которые вошли в состав казахов в XVIII–XIX веках от соседних народов. К примеру, толенгутов, естеков, кыргызов, каракалпаков, шала-казахов, ногай-казахов и др. Интересны аутосомные исследования (анализ 44 неполовых хромосом) казахов, а также исследования митохондриальной ДНК (прямых женских линий).

LITER . KZ . «Короткая юбка — признак проституции? Акимат Шымкента снял ролик о внешнем виде казахстанок» — 3 июня в аккаунте Instagram Молодежного ресурсного центра города Шымкент было опубликовано видео, которое возмутило общественность. В видео, которое снято при поддержке акимата города Шымкент, короткая юбка стала поводом для обвинения девушки в проституции. Что об этом думает общественность и какова цель видеоролика, читайте в материале.

REZONANS . KZ . Ассоль МИРМАНОВА – «Как развалить Казахстан?» — Именно процесс подрыва монополии государства на насилие мы наблюдаем сейчас в Казахстане. Когда можно наотмашь ударить полицейского и за это нет никакой ответственности. Гражданка ТУЛЕСОВА напала на полицейского. Если можно одной крупной девице на четвертом десятке лет, значит, можно всем? Так почему же девицу, задержав, позже отпустили? По каким критериям определяется безнаказанность? Это можно делать только по субботам или так отмечается теперь вступление в силу любого нового закона? А что еще можно сделать с полицейскими? И сколько полицейских будет следовать приказу после этого?

AZATTYQ . ORG .««Товар дорогой, покупателей мало». Один день на барахолке» — Алматинская барахолка — торговая территория из нескольких рынков, где продают одежду, обувь, товары для дома и прочий ширпотреб, — возобновила работу после двухмесячного простоя из-за карантина. Чем живет базар, на котором кормятся тысячи семей?

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