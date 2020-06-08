Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана. Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 9-11 июня.

В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0-4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0-4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы.