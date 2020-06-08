Работы на Т200 млрд переданы из квазигоскомпаний в конкурентную среду в РК – МНЭ

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане сокращены виды деятельности квазигосударственных компаний, что позволило передать в конкурентную среду работы на Т200 млрд, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«На треть, на 107 видов, сокращены виды деятельности квазигосударственных компаний. Это позволило передать в конкурентную среду объемы работ на более Т200 млрд. Проведен анализ 20 ключевых товарных рынков. Определены семь факторов, искажающих конкуренцию», — сказал Даленов на отчетной встрече с населением в понедельник.

По его словам, это такие факторы, как высокий уровень госучастия, высокий уровень концентрации на товарных рынках, ограниченность ресурсов, ориентация мер господдержки на крупный бизнес, избыточное госрегулирование, ценовое регулирование и несменяемость поставщиков услуг.

Для снятия барьеров входа на рынки проведен второй этап ревизии законодательных норм, препятствующих развитию конкуренции, определены 73 потенциальных ограничения конкуренции, в их числе неконкурсный отбор субъектов рынка, предоставление исключительных прав или особого правового статуса компаниям. Поправки по устранению этих ограничений, по данным министра, включены в проект закона по вопросам улучшения бизнес-климата.

Также утверждена дорожная карта по развитию конкуренции, в которой предусмотрено 104 мероприятия: комплекс мер по снижению высокого уровня госучастия в бизнесе, увеличению объемов биржевой торговли на рынках ТЭК и АПК, совершенствованию механизма совместного использования земли, радиочастот, пересмотр механизма господдержки, снижение требований к предпринимателям, создание механизмов сменяемости операторов услуг в сферах ЖКХ и сравнительных ресурсов, способствующих ценовой конкуренции.