Беспорядки в США вышли на плато 08.06.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 60 0 Политолог Рустам Бурнашев об отсутствии у американского государства монополии на насилие Похожие материалы: Более 50% экономически активного населения Алматы уже вышли на работу В Алматы увеличивают количество автобусов, исходя из ситуации на блокпостах Америка вступила в новую «холодную войну», и в этот раз коммунисты могут одержать победу Вашингтонский политический вирус — «Давайте возродим в Америке ненавистничество» Для Казахстана и Туркменистана положение в сфере выбора экспортных маршрутов в западном направлении приобретает характер патовой ситуации