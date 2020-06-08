Нацбанк РК после роста цен на нефть пересмотрел прогноз по инфляции до конца 2020 года

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Национальный банк Казахстана после роста цен на нефть пересмотрел прогноз по инфляции до конца 2020 года, передает корреспондент агентства.

«Национальный банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В рамках разработки прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть $20-25 за барр и рассматривался правительством как базовый для целей антикризисного плана, инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального банка, предполагающего стоимость нефти на уровне $35-40 за барр в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8-8,5% по итогам 2020 года», — сообщили в пресс-службе Нацбанка в понедельник.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются относительно стабильными.

«После повышения в марте 2020 года количественной оценки инфляционных ожиданий на год вперед до 6,4%, в апреле-мае данный показатель находился в пределах 6-6,2%, отражая улучшение потребительских настроений, связанное с ростом позитива в отношении перспектив развития экономики и финансового состояния на фоне постепенного смягчения карантинных мер. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен и их снижения, увеличилась с 56% в апреле до 62% в мае. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются слабо заякоренными, что в краткосрочной перспективе может оказывать давление на потребительские цены», — считают в Нацбанке.