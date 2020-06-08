Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Сильный ветер и пыльная буря ожидаются в двух областях Казахстана 9 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«9 июня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«9 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Кызылорде днем 9 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.