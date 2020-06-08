Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Стало известно, какие места для митингов и шествий планируют выделить в крупнейших городах Казахстана.

Согласно приложению №1 к проекту решения маслихата Нур-Султана в столице намерены выделить три специализированных места для проведения митингов и один маршрут для проведения шествий и демонстраций.

«Сквер на пересечении пр. Ш.Құдайбердіұлы и ул. А.Пушкина, предельная наполняемость – 1 тыс. человек; площадь у здания цирка «Столичный», предельная наполняемость – 1 тыс. человек; летняя площадка в квадрате улиц: пр. Жеңіс, пр. Абая, ул. Т. Бегельдинова и ул. Желтоқсан, предельная наполняемость – 500 человек; аллея писателей (пр.Абая – ул.А.Сембинова) до сквера (пр. Ш.Құдайбердіұлы – ул. А.Пушкина), протяженность маршрута составляет 2055 м; предельная наполняемость 1 тыс. человек», — говорится в документе.

Согласно приложению №1 к проекту алматинского представительного органа, в южной столице намерены установить следующие специализированные места и нормы их предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний: парк имени Махатма Ганди – 200 человек, сквер за кинотеатром «Сары Арка» – 500 человек, сквер имени «Шокана Валиханова» – 1 тыс. человек, от сквера имени «Шокана Валиханова» до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко (маршрут для шествий и демонстраций) – 1 тыс. человек.

Шымкент – площадь «Наурыз», Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 1500-2000 человек; перед Мемориалом Славы, Абайский район, улица К.Рыскулбекова, 3 «Г», 400-500 человек; маршрут: по улице Майлы Кожа между улицами А.Байтурсынова и К.Казиева.

В Костанае хотят определить две площадки для митингов: площадь Целинников на 200 человек и парк Победы на 500 человек, а также специализированный маршрут для проведения демонстраций, шествий: Центральная площадь – парк Победы (площадь на пересечении улицы А. Байтурсынова и проспекта Аль-Фараби – улица Баймагамбетова – улица Победы – парк Победы).

В Атырау – проспект Абылхайыр хана, возле здания «Салтанат сарайы» — 700 человек; улица Сулеймена Сауыргалиева №1, «Ретро парк» — 500 человек; маршрут для проведения демонстраций и шествий – начиная спереди здания Атырауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» вдоль улицы Нургисы Тлендиева до парка «Победы».

Кокшетау – площадка напротив ДК «Истоки» улица Абая 124, вместимость — 150 человек; площадка напротив ДК «Достар» улица Т.Сулейменова 10, вместимость – 300 человек; маршрут проведения мирных шествий и демонстраций: по улице Абая от пересечения улицы Зарапа Темирбекова до пересечения улици Канай би.

Актобе – площадь перед зданием городского Дома культуры (проспект Победы, 31), от 300 до 500 человек; площадь перед зданием акимата района Алматы города Актобе (жилой массив Каргалы, улица 60 лет октября, 20 Б), 500 человек; маршрут следования для организации и проведения мирных собраний – по проспекту Победы от проспекта Мира до улицы Каратаева.

Талдыкорган – Парк ветеранов на пересечении улиц Балпык би и Курманова, 200 человек; площадка перед центральным стадионом «Жетысу» по улице Кабанбай батыра, 88/90, 150 человек. Проект маршрута для шествий и демонстраций отсутствует.

Семей – площадь у стадиона «Спартак», улица Гагарина, 168, до 1 тыс. человек; площадь у гарнизонного Дома офицеров, проспект М. Ауэзова, 95, до 1 тыс. человек; для шествий предлагается участок улицы Мәнгілік Ел от Центрального парка до Набережной реки Иртыш.

Тараз – площадь, прилегающая к парку «Мамыр», расположенная по улице Балуан Шолак, №50 «Б», 367 человек; площадь перед Домом культуры имени Ы.Дукенулы, расположенная по улице Рахимова, №55, 600 человек; маршруты для шествий: расстояние от площади перед Домом культуры имени Ы. Дукенулы, расположенной по улице Рахимова, №55, по улицам Рахимова, Рысбек батыра, Ниеткалиева, Улбике Акын, Рахимова до городского дома культуры имени Ы. Дукенулы, протяженность 1920 м; расстояние от монумента «Қазақ хандығы», расположенного по улице Тауке хана, по улицам Тауке хана, Толе би, Аль-Фараби, Рахимова до городского дома культуры имени Ы. Дукенулы, 5660 м.

Уральск – площадь на набережной реки Урал (ул. Пугачева), 500 до 2000 человек; сквер нефтяников и геологов (ул. С.Даумова), 500 человек; маршрут: по ул. Пугачева вдоль улицы Исатай-Махамбет до пересечения с ул. Сарайшык.

Караганды – сквер перед памятником Абая, до 1 тыс. человек; сквер за кинотеатром Ленина, до 1 тыс. человек; маршрут: от пересечения улиц Гоголя/Ленина до Площади Гагарина.

Жезказган – площадь перед торговым домов «Самади» и памятником «Воинам -интернационалистам» по бульвару Ғарышкерлер 18а, до 800 человек; площадь перед культурно-развлекательным комплексом «Сарыарка» и памятником Сакена Сейфуллина 49б, до 1 тыс. человек; маршрут: от бульвара Ғарышкерлер, дом 6 до бульвара Ғарышкерлер, дом 18.

Кызылорда – парк имени Б. Шукенова (улица А. Токмагамбетова, №9), от 300 до 500 человек; «Железнодорожный» парк (улица Ауелбекова, 41), 500 человек; маршрут: по улице Жениса от улицы Х. Тулкибаева до проспекта Астаны.

Петропавловск – улица Набережная, Парк Победы (площадь перед входом в Парк Победы), до 300 человек; улица Жамбыла, Сквер у памятника жертвам ядерных катастроф, до 100 человек; маршрут: Парк Победы, от Центрального входа до обелиска Победы.

Пока неизвестно, какие специлизированные места для проведений митинов и маршруты следования шествий и демонстраций будут предложены в городах Туркестан, Павлодар, Усть-Каменогорск.