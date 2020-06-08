В РК сформирован пул инвестпроектов на Т44 трлн — МНЭ РК

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Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане сформирован пул инвестпроектов на пять лет на сумму Т44 трлн, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Сформирован пул инвестиционных проектов на пять лет. Пул состоит из более 2 тыс. инвестиционных проектов на сумму Т44 трлн», — сказал Даленов на отчетной встрече с населением в понедельник.

По его словам, для достижения цели с инвесторами для формирования целостных цепочек добавленной стоимости будут работать напрямую, в законодательство внесут поправки по обеспечению стабильности условий для стратегических инвестиций в приоритетных отраслях экономики, будут использовать потенциал МФЦА.

«Поставлена амбиционная задача увеличить уровень инвестиций к ВВП (в 2020 году – КазТАГ) до 30%. В 2019 году данный уровень составил 18,2%», — сказал Даленов.

Также идет проактивная работа с центральными и местными исполнительными органами для оперативного решения проблемных вопросов на Координационном совете по привлечению инвестиций и будут проводиться выездные мероприятия по регионам.

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