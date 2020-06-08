Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 июня 1920 г.

Казоблбюро утвердило представителей Оренбургского губкома И. Мартынова и В. Покровского членами облбюро, на что была запрошена санкция ЦК.

Казоблбюро признало, что «военком Сидоров по ряду причин… не сумел поставить военное дело на должную высоту и в дальнейшем не может им руководить в том широком масштабе, в каком необходимо поставить это дело, и быть верным проводником политики военревкома, почему поднят вопрос о его смещении». На пост военревкома выдвинут Авдеев.

Казоблбюро признало необходимым смещение Стеклова с должности председателя ревтрибунала, а также проведение расследования его деятельности и выяснение его личности.

Решено ввести от облбюро С. Мендешева и М. Мурзагалиева в Оренбургско-Тургайский губком, в президиум губисполкома ввести А. Айтиева и Г. Исенгулова, которого немедленно отозвать из Темира.

В. Мюрат делегирован в Уральск, ему поручено провести полное подчинение Уральской области Казревкому, реорганизовать губревком на месте из числа Почиталова, Кривошеина, Самсонова, И. Касабулатова, Б. Каратаева, Васильева и других, «какие найдутся на месте».

Утверждено предложение комиссии о роспуске краевого СНХ в связи со слиянием с Оренбургом. Образовано временное бюро краевого СНХ в составе: Покровский, Кулаков, С. Ерас.

4 июня 1920 г.

КРВК «ввиду согласия Оренбургского губисполкома на вхождение в состав Киргизии» постановил «провести в жизнь это слияние в ближайшем будущем» и образовал комиссию по этому вопросу в составе: А. Айтиев, А. Кулаков, Бегимбетов.

6 июня 1920 г.

Президиум Уральского губкома партии утвердил новый состав президиума губревкома: П. Струппе (председатель), Самсонов (товарищ председателя), Заромский (член президиума).

Между 6 и 28 июня 1920 г.

Президиум Уральского губкома партии откомандировал члена губревкома М. Мурзагалиева в распоряжение Казоблбюро.

9 июня 1920 г.

Казоблбюро постановило: вследствие неналаженности технического аппарата в облбюро, а также отсутствия методов проведения партработы в Казахстане, организацию технического аппарата и ведение текущей работы поручить Мартынову и Джангильдину, а Авдеева освободить от [должности] секретаря.

11-15 июня 1920 г.

Прошел «I Советский делегатский съезд кочевых племен Мангышлака».

12 июня 1920 г.

В гор. Верном начался так называемый «Верненский мятеж». Часть бойцов 27-го стрелкового полка отказалась выполнять приказ командования Туркестанского фронта об отправке на Ферганский фронт против басмачей, заняла Верненскую крепость и начала митинговать. К ним присоединилась большая часть гарнизона (до 4 тыс. чел.) и других полков. Мятежниками избран из своего состава орган управления «Боевой ревком», затем «Временный революционный совет» (председатель – начальник милиции гор. Верного и председатель городского парткома РКП(б) Г. Чеусов, секретарь – Горлов, затем комендант Верненской крепости Щукин). Для подавления восстания в городе создан штаб в составе: Д.А. Фурманов, И. Белов, Мамелюк, Муратов. После переговоров уполномоченного РВС Туркфронта по области Фурманова и командира 3-й Туркестанской стрелковой дивизии Белова мятежники согласились 16 июня сформировать объединенный орган власти – «военный совет дивизии», которому передавалась «диктаторская власть в области» (председатель военсовета дивизии – Фурманов, тов. председателя – командир 1-го полка «мятежник» А. Петров, секретарь – Г. Чеусов). Однако полностью разложить восставших путем переговоров не удалось и 18 июня Фурманов и Белов тайно бежали из города в расположение оставшегося верным соввласти 40-го кавполка. При подходе к городу превосходящих сил РККА 19 июня «мятежники» без боя капитулировали. Выездная сессия Реввоентрибунала Туркестанского фронта приговорила 12 руководителей мятежа к расстрелу, городская парторганизация гор. Верного была в полном составе распущена и исключена из РКП(б).

Образован Адаевский уезд. [16 октября в состав уезда включена отошедшая от Закаспийской (Туркменской) области ТАССР территория Мангышлакского уезда, 4-й и 5-й Адаевских волостей Красноводского уезда. Адаевский уезд получил статус «уезда на правах губернии»].

14 июня 1920 г.

Казоблбюро предложило Казревкому включить в свой состав Покровского и И. Мартынова с правом решающего голоса, А Алибекова временно утвердить зам. председателя ревкома, на Мартынова возложить заведывание отделом продовольствия ревкома.

Текущая работа облбюро была возложена на Арганчеева и Мартынова, взамен выбывающего Джангильдина.

15 июня 1920 г.

Казоблбюро передало Шаповалова в Казбюро ВСНХ для работы в Тургайской области.

21 июня 1920 г.

Казоблбюро кооптировало в свой состав делегата Астраханского губкома Умарова, возложив на него, совместно с Мартыновым и Арганчеевым, ведение партийной текущей работы.

Подтверждена телеграмма в ЦК о недопустимости возвращения членов правительства Алаш-Орды для работы при Казревкоме. И. Кашкинбаев отправлен с особой характеристикой в распоряжение Заволжского округа (в 1922 г. – член коллегии Наркомата здравоохранения Туркестана). К. Джаленов (бывший зампред Уральского обкома «Алаш-Орды», в 1922 г. – преподаватель Казахского института просвещения в Ташкенте) передан в распоряжение земельного отдела [ревкома].

Решено слить Казахскую ЧК и Оренбургскую губЧК, образовав одну краевую ЧК, на которую возложено и обслуживание Оренбургско-Тургайской губернии.

24 июня 1920 г.

Казоблбюро и КРВК постановили образовать Уральский губревком в составе: П. Струппе (председатель), Чеботарев, Касабулатов (товарищи председателя), Почиталин, Каратлеуов, Ипмагамбетов, Самсонов, Кривошеин, Заромский, Харлов, Михайлин. В состав президиума назначены: Струппе, Касабулатов и Чеботарев.

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