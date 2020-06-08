Шымкент. 8 июня. КазТАГ – В Шымкенте еще на две недели продлили карантин, сообщают государственные СМИ.

«Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев продлил карантин и ограничительные меры на всей территории города до 22 июня, в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции 3,7% в течении семи дней», — говорится в сообщении в понедельник.

Жителям города, руководителям организаций и предприятий города Шымкент независимо от форм собственности до завершения карантина поручено:

1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков, соблюдению социальной дистанции при посещении общественных мест, в том числе в городском общественном транспорте и объектов, деятельность которых разрешена. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой;

2) ограничить передвижение по городу без особой необходимости;

3) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности, обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.

Акиму города Шымкент, акимам районов города Шымкент, руководителям управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент, руководителям государственных и неправительственных организаций города Шымкент, субъектам предпринимательства поручено:

1) не допускать в общественный транспорт пассажиров без масок;

2) обеспечить движение транспорта в городе с учетом пассажиропотока (час пик);

3) строго допускать перевозку пассажиров в общественном транспорте, не превышая предусмотренных посадочных мест;

4) усилить в общественном транспорте санитарно-дезинфекционные работы;

5) ограничить время работы всех рынков (продовольственных, не продовольственных, строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 6.00 до 19.00;

6) установить время работы для объектов общественного питания до 23.00, строго соблюдать требования по расстановке столов и другие требования согласно приложению N217 к ГПТСВ РК N237-WBp;

7) организациям вне зависимости от форм собственности и субъектам предпринимательства усилить соблюдение карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований;

8) торгово-развлекательным центрам, комплексам и торговым домам не допускать возобновление работ кинотеатров, детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов, находящихся на их территории.

Руководителям управлений здравоохранения и образования города Шымкент, начальнику департамента полиции (ДП) Шымкента поручено:

1) обеспечить усиление соблюдения карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований на объектах здравоохранения и объектах образования, в том числе при проведении ЕНТ;

2) не допускать массового скопления людей на объектах и прилегающей территории.

3) Акиму Шымкента, руководителям государственных органов и организаций, национальных компаний и офисов города Шымкент обеспечить переход работы не менее 50 0/0 сотрудников (при штатном расписании более 30 сотрудников) на дистанционную форму работы согласно приложению У22З к ГГГСВ РК У2З7-ПГВр.

Начальнику ДП Шымкента, руководителю ДЧС Шымкента, акимам районов города и руководителям территориальных управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Шымкента поручено:

1) принять меры по недопущению массового скопления людей в местах купания и отдыха;

2) принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий в частных домах и в других местах (арендованные помещения, площадки, дворы и другие).

Акимам районов Шымкента, руководителям территориальных управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города и начальнику ДП поручено усилить работы по:

1) обеспечению мониторингом объектов, возобновивших свою работу;

2) выявлению нарушений карантинных и санитарнопротивоэпидемических требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами.

«Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности», — сказано в сообщении.

Меры вступили в силу.