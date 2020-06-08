Запустить микрокредитование МСБ под 6% в Казахстане пообещали «в течение месяца»

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Запустить микрокредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) под 6% в Казахстане планируется в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Поддержка микробизнеса является важным вопросом. Решение вопросов доступа к кредитам и​ залога является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса. Поэтому, в госпрограмму «ДКБ 2025» будет включено новое направление –​ «микрокредитование малого и микробизнеса», — сказал в понедельник на отчетной встрече с населением министр нацэкономики Руслан Даленов.

По данным МНЭ, новое направление предусматривает, что финансирование будет доступно по ставке​ не более 6%​ за счет субсидирования.

«Размер кредита будет составлять до Т5 млн​ на пополнение оборотных средств и до Т20 млн – на производственные нужды, что позволит охватить большой круг представителей микробизнеса», — считают в миннацэкономики.

При этом, как уверяют в ведомстве, «решена и проблема нехватки залога у субъектов бизнеса – фондом «Даму» будет обеспечено гарантирование​ до 85% основного долга займа».

«Новое направление требует внесения изменений в госпрограмму «ДКБ-2025», а также процедур и вовлечение БВУ (банков второго уровня – КазТАГ). Поэтому, планируется запустить новое направление в течение месяца», — заверил Даленов.​