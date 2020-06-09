Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – 11 здоровых детей родили зараженные коронавирусом в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«С начала эпидемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2 520 человек, 1 621 человек, или 64%, вылечился и выписан из клиник. Хочу сообщить радостную новость: 11 здоровых новорожденных появились у матерей, зараженных COVID-19», — рассказала руководитель городского управления здравоохранения Сауле Кисикова во вторник.

Кисикова напомнила, что с 3 июня, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, изменена тактика ведения медицинского наблюдения с разделением на симптомных и бессимптомных больных.

«Больше внимания необходимо уделять пациентам с симптомами во избежание появления осложнений и организации своевременного оказания медицинской помощи. Не остаются без внимания и лица с бессимптомным течением болезни. Они наблюдаются в условиях домашнего карантина территориальными поликлиниками, обеспечиваются пульсоксиметрами для измерения уровня насыщения крови кислородом, ежедневно проводятся обзвоны», – отметила Кисикова.

В настоящее время в Нур-Султане отмечается рост количества лиц, у которых лабораторно подтвержден коронавирус.

«Это объясняется тем, что в городе на сегодняшний день действуют семь лабораторий, где проводится ПЦР-диагностика. Ежедневно проводится от 4 до 5 тыс. тестирований. И, соответственно, растет выявляемость. Отмечу, что из числа лиц, у которых выявлен коронавирус, от 60 до 70% болезнь протекает бессимптомно», – продолжила Кисикова.

Руководитель столичного управления здравоохранения также напомнила, что акиматом города проводится ежедневный мониторинг объектов, чья деятельность была возобновлена, с субъектами предпринимательства и их руководителями проводится разъяснительная работа. За нарушение сантребований деятельность таких предприятий приостанавливается.

Кроме того, Кисикова вновь призвала жителей столицы строго соблюдать карантинные меры.