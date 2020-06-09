Алматы. 9 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Турксибском районе Алматы на двое суток отключат холодную воду, сообщает ГКП «Алматы Су».

«С 00.00 11 июня до 00.00 13 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Рыскулова – Герцена – Хмельницкого – Айтыкова – Шемякина; Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина; в микрорайонах «Айша биби», «Кайрат»; а также рынки «Алтай» и «Семиречье». В это время возможно понижение давления в водопроводных сетях микрорайона «Кулагер», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся из-за необходимости переключения водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.