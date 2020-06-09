Детсад закрыт на карантин в Петропавловске из-за ребенка с COVID-19

Петропавловск. 9 июня. КазТАГ – Детский сад закрыт на карантин в Петропавловске из-за ребенка с COVID-19, передает КазТАГ.

«У ребенка 2017 года рождения, который был близким контактом с заразившимися коронавирусом, также обнаружена инфекция. Ребенок посещал детский сад, который сейчас закрыт на 14-дневный карантин», — рассказал руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асет Жуматаев на брифинге во вторник.

Он сообщил, что 7 июня у 33-летней жительницы Петропавловска ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

«Заболевшая обратилась с жалобами на повышение температуры, слабость и першение в горле. В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что в домашнем очаге – пять контактных лиц, в том числе четыре близких контакта. Предварительно было установлено, что источником инфекции стал супруг женщины, который с 25 по 30 мая находился вне территории области. По приезду домой у него появилась слабость, температура, лечился дома. 7 июня у контактных лиц отобраны мазки, результаты положительные, в том числе у ребенка», — проинформировал Жуматаев.

По его информации, все госпитализированы в инфекционный стационар, состояние удовлетворительное.

«По детскому саду установлены контактные лица – 23 близких, в том числе 18 в группе, а также 13 сотрудников детсада. У всех отобраны мазки, результаты в работе. Контактные находятся под медицинским наблюдением. Детский сад закрыт на 14-дневный карантин, начиная с дня последнего посещения его больным ребенком», — заключил руководитель управления.