На Т8 млрд нанес ущерб казахстанцам ломбард «Гарант 24» — МВД

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане ломбард «Гарант 24» нанес ущерб гражданам, по предварительным оценкам, на Т8 млрд, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Очень много потерпевших, около 11 тыс. Общий ущерб выясняется. На сегодня, пока, около Т8 млрд», – сказал Тургумбаев, отвечая на вопрос жительницы Актюбинской области, муж, который вложил «много денег» в ломбард «Гарант 24», который оказался финансовой пирамидой, на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, буквально в течении трех месяцев три учредителя крупного ТОО распространили по Казахстану рекламу, чтобы мошенническим путем завладеть деньгами и имуществом граждан в виде квартир, автотранспорта, которые потом продавали, обналичивали средства и присваивали их.

«Трое учредители скрылись после выявления данной пирамиды за границу. Своевременно принятые меры позволили 25 региональных директоров выявить, установить их, а также главных бухгалтеров, которые были задержаны и арестованы», — сказал глава МВД.

Отмечается, что множество документов было изъято, часть имущества тоже изъята, находится под арестом. В тоже время за границу, куда скрылись учредители, были направлены запросы.

«Один учредитель был задержан в Молдавии, один — в Российской Федерации, третий- на территории Кыргызстана. После совместной работы все они переданы нам для привлечения к уголовной ответственности. Все они сейчас находятся в следственном изоляторе и проводятся следственные действия», — добавил Тургумбаев.