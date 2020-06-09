Туркестан. 9 июня. КазТАГ – Карантин и ограничительные мероприятия продлили в Туркестанской области, сообщает Otyrar.

«Карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области будут продлены с 00.00 часов 8 июня 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении во вторник.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов призвал жителей области с пониманием относиться к объявленным карантинным мероприятиям и соблюдать меры предосторожности.

«По состоянию на 8 июня 2020 года в области зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших людей – 257. 84 больных завезли инфекцию извне: из Нур-Султан – один, Актау – один, Атырау-31, Алматы – двое, Шымкент – двое, Кызылорда – один, Павлодар – один, из России – пятеро, Турции – один, Узбекистан – 37, Жезказган – двое. Мы должны ответственно относиться к распространению коронавируса», — сказал Калкаманов.

Наряду с этим, на брифинге главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов отметил ряд необходимых мероприятий при карантинном режиме.

«Во время совместных прогулок двоих и более человек на территории области обязательно нужно носить защитные маски. Расстояние между людьми в общественных местах должно быть не менее 2 м. Допускается прогулка граждан в парках, площадях и скверах, на берегах с соблюдением масочного режима. Запрещается проведение семейных торжеств и массовое скопление в данных местах. При проведении похорон разрешается сбор до 20 человек с соблюдением расстояния не менее 2 м друг от друга», — уточнил Нышанов.

Также запрещены проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков.

«Во время карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех безопасности. В частности, можно посетить медицинские центры, стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские с предварительной записью. Также установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00. В установленное время работают строительные магазины, оптика, цветочные магазины, зоомагазины. Работа станций технического обслуживания, автомойки, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов установлена с 9.00 до 18.00», — сказано в сообщении.