Карантин и ограничительные мероприятия продлили в Туркестанской области

Новости 53 0

Туркестан. 9 июня. КазТАГ – Карантин и ограничительные мероприятия продлили в Туркестанской области, сообщает Otyrar.

«Карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области будут продлены с 00.00 часов 8 июня 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении во вторник.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов призвал жителей области с пониманием относиться к объявленным карантинным мероприятиям и соблюдать меры предосторожности.

«По состоянию на 8 июня 2020 года в области зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших людей – 257. 84 больных завезли инфекцию извне: из Нур-Султан – один, Актау – один, Атырау-31, Алматы – двое, Шымкент – двое, Кызылорда – один, Павлодар – один, из России – пятеро, Турции – один, Узбекистан – 37, Жезказган – двое. Мы должны ответственно относиться к распространению коронавируса», — сказал Калкаманов.

Наряду с этим, на брифинге главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов отметил ряд необходимых мероприятий при карантинном режиме.

Власть пока создала только коррупционный кластер Власть пока создала только коррупционный кластер
2280

«Во время совместных прогулок двоих и более человек на территории области обязательно нужно носить защитные маски. Расстояние между людьми в общественных местах должно быть не менее 2 м. Допускается прогулка граждан в парках, площадях и скверах, на берегах с соблюдением масочного режима. Запрещается проведение семейных торжеств и массовое скопление в данных местах. При проведении похорон разрешается сбор до 20 человек с соблюдением расстояния не менее 2 м друг от друга», — уточнил Нышанов.

Также запрещены проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков.

«Во время карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех безопасности. В частности, можно посетить медицинские центры, стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские с предварительной записью. Также установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00. В установленное время работают строительные магазины, оптика, цветочные магазины, зоомагазины. Работа станций технического обслуживания, автомойки, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов установлена с 9.00 до 18.00», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Упразднить некоторые населенные пункты хотят в Туркестанской области
  2. Карантин продлили в Талдыкоргане и двух районах Алматинской области
  3. Карантин в Атырау продлили до 8 июня
  4. В Шымкенте продлили карантин до 8 июня
  5. В Шымкенте еще на две недели продлили карантин

Новости партнеров

Загрузка...