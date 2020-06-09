Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 1,7% снизился за пять месяцев ВВП Казахстана, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«По итогам января-мая 2020 года результаты социально-экономического развития страны следующие. По оперативным данным, ВВП снизился на 1,7%», — сообщил Даленов во вторник на заседании правительства.

По его словам, производство товаров выросло на 4,8%, в то же время производство услуг сократилось на 6,2%.

«Годовая инфляция составила 6,7%. Это ниже уровня прошлого месяца», — отметил министр.

Вместе с тем, Даленов заверил, что наблюдаются некоторые положительные тренды.

«Продолжается рост в производственном секторе. В секторе услуг с мая текущего года отмечается динамичное восстановление. Также высокий рост показывает сальдо торгового баланса», — сказал он.