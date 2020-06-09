МВД РК может предложить ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство внутренних дел Казахстана может предложить ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

«В Уголовном кодексе статья 316 предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Но дело в том, что санкции по этой статье очень маленькие. По части первой этой статьи штраф предусмотрен в размере 120 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, или арест до 30 суток. По части второй, когда предусмотрена группа лиц, санкция чуть выше, но она не превышает 50 суток ареста. И возможно, мы выйдем с предложением об ужесточении санкций по этим статьям», — сказал Тургумбаев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в последнее время в средствах массовой информации «много появилось сюжетов о жестоком обращении с животными».

«На каждый факт мы реагируем, практически все они раскрыты, все факты выявлены», — заверил Тургумбаев.