Возможность не возить с собой права и техпаспорт может появиться с 1 января 2021 – МВД

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Возможность не возить с собой права и техпаспорт может появиться у казахстанских водителей с 1 января 2021, сообщил министр МВД РК Ерлан Тургумбаев.

«В части документов на автотранспортное средство и водительских удостоверений президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил весной разработать данную программу, мы ее интегрировали, на сегодняшний день она у нас имеется. В период ЧП на блокпостах мы ее обкатали. У нас имеется 13 тыс. электронных планшетов, в которых находится интегрированная база данных лиц, автотранспорта, страховых компаний, техосмотра и всех регистрационных документов, которые имеются у нас в базах данных центров обслуживания населения. Сегодня мы технически уже готовы на это перейти», — сказал Тургумбаев на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что соответствующие поправки в закон могут быть приняты парламентом к концу года.

«Законодательно мы сейчас вышли с предложением в парламент, данный законопроект рассматривается в рабочей группе. В дальнейшем, если до конца года законопроект пройдет через парламент, то, я думаю, уже с 1 января 2021 года, можно будет ездить на автотранспортном средстве только по удостоверению личности, не беря с собой других документов», — отметил он.