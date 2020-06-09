Жезказган. 9 июня. КазТАГ – Жезказган остался без света и питьевой воды из-за крупной аварии на ТЭЦ, сообщает КазТАГ.

«На месте (аварии — КазТАГ) работают аварийные бригады. В течение нескольких часов все будет устранено. Вода и свет будут поданы потребителям. Просим отнестись с пониманием к ситуации», — сообщили в акимате Жезказгана во вторник.

Как уточняется, горожан предупреждали о проведении хлорирования воды 10 июня. Коммунальные службы призывали людей к этому дню запастись суточной нормой воды.