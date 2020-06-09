Токаев планирует в июле провести расширенное заседание правительства

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Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует в июле провести расширенное заседание правительства, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана намерен провести расширенное заседание правительства в июле текущего года для рассмотрения итогов развития страны в первом полугодии и постановки задач по преодолению последствий кризиса», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее стало известно, что премьер-министр Аскар Мамин доложил Токаеву о текущей ситуации в стране.

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