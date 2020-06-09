Азат Азаматов ушел из полиции за четыре дня до смертельного ДТП на блокпосту – ДП Алматы

Алматы. 9 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Азат Азаматов, которого обвиняют в совершении ДТП на блокпосту, в котором погибли двое полицейских, уволился из органов внутренних дел (ОВД) за четыре дня до аварии, заявили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы.

«Азаматов А.Т. работал в органах с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2020 года в должности инспектора полка патрульной полиции. Уволен он из ОВД по собственному желанию. За годы службы Азаматов имел четыре взыскания и ни одного поощрения. Данные взыскания связаны с нарушением им служебно-воинской дисциплины и низкой ответственностью», — сообщили в пресс-службе ДП во вторник.

Как пояснили в пресс-службе, в момент совершения ДТП он находился в нетрезвом состоянии, что подтверждено проведенной судебно-наркологической экспертизой, которая выявила у него среднюю степень алкогольного опьянения.

«В настоящее время по расследуемому по факту ДТП делу проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Санкцией части 4 статьи 345-1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК. Дело передано в МВД.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова.

27 мая стало известно, что официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП были наказаны. Часть полицейских были освобождены от занимаемых должностей, другие получили строй выговор и предупреждения о неполном служебном соответствии.