Благодарности и аресты – плата за общественный контроль 09.06.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 129 0 Население бурно обсуждает лозунговую эпатажную гражданскую активность, а за помощью идёт к активистам-хозяйственникам. Юрий Маленьких и Геннадий Крестьянский в студии ZONAkz Похожие материалы: Официальные рыночные курсы инвалют на 5 июня установил Нацбанк Казахстана Официальные рыночные курсы инвалют на 3 июня установил Нацбанк Казахстана Официальные рыночные курсы инвалют на 2 июня установил Нацбанк Казахстана Официальные рыночные курсы инвалют на 30 мая – 1 июня установил Нацбанк Казахстана Кто должен оплачивать 42500: бизнес или государство?