Благодарности и аресты – плата за общественный контроль

Общество 129 0
Население бурно обсуждает лозунговую эпатажную гражданскую активность, а за помощью идёт к активистам-хозяйственникам. Юрий Маленьких и Геннадий Крестьянский в студии ZONAkz

Новости партнеров

Загрузка...