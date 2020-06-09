В мае квазигоскомпании продали на рынке валюту на $156 млн – Досаев

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане объем продаж валюты в мае субъектами квазигосударственного сектора составил $156 млн, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«В истекшем месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. Объем продаж в мае субъектами квазигосударственного сектора составил $156 млн за месяц», – сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, рост мировых цен на нефть вкупе с благоприятными внутренними факторами способствовал укреплению обменного курса тенге за май на 3,1% с Т424,57 до Т411,55/$1.

В мае рост цены на нефть благоприятно отразился на валютах стран – торговых партнеров Казахстана: российский рубль за май укрепился на 5,7% до 70,14 рублей/$1, евро – на 1,3% до $1,11 за евро, отметил Досаев.

Дополнительную поддержку тенге оказали, по данным председателя Нацбанка, запланированные продажи валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет.

Напомним, 23 марта на заседании государственной комиссии по обеспечению в Казахстане режима чрезвычайного положения (ЧП) президент Касым-Жомарт Токаев поручил руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны.