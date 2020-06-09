Досаев: Экономика РК оживает – индекс деловой активности вырос в мае до 44 пунктов

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В экономике Казахстана есть признаки некоторого оживления – индекс деловой активности повысился в мае до 44 пунктов, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Признаки некоторого оживления мы видим в экономике Казахстана на основе индекса деловой активности, ежемесячно оцениваемого Национальным банком. По результатам опроса 447 крупных, средних и малых предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг, индекс деловой активности повысился в мае до 44 пунктов по сравнению с 37,2 пунктами в апреле, но продолжает оставаться ниже отметки в 50 пунктов», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, наиболее заметное улучшение ситуации наблюдалось в сфере услуг, где индекс вырос с 34,7 до 42,8. Индекс деловой активности в строительстве повысился с 36,3 в апреле до 42,1, в промышленности – с 42,1 до 46,9.

В мае на внешних рынках нефтяные котировки, по его данным, выросли на 39,8% с $25,3 до $35,3 за барр на фоне постепенного выравнивания баланса на рынке нефти за счет реализации договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. На 8 июня нефть на мировых рынках закрылась на уровне $40,8 за барр.

Ожидания на глобальных рынках поддерживаются снятием карантинных мер во многих странах и улучшением статистики, в частности из Китая, США и ЕС. Так, индекс Global PMI Manufacturing в мае 2020 года вырос с 39,6 до 42,4. Снижение замедлилось по всем показателям – объемы выпуска, новые заказы, новые экспортные заказы и занятость.